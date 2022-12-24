Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kimlerle iş birliği yaptığını biliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde “CHP Kadın Buluşmaları” etkinliğinde uyuşturucu sorunu hakkında mesajlar verdi.

Hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşısında bir milim bile geri adım atmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucunun ne olduğunu biliyorum. Onların kimlerle iş birliği yaptığını, kimlerle fotoğraf çektirdiğini biliyorum, arkasındaki siyasi gücü biliyorum. İlk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir" dedi.

'6 yaşındaki bir çocuğun hakkını aramıyorsak, biz niye siyaset yapıyoruz?'

Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarı skandalını hatırlatan CHP Genel Başkanı şöyle konuştu:

“6 yaşında bir kız çocuğuna sistematik tecavüzü duyduğumda o gece uyumadım. Ya böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Sonra TBMM’de bu iş konuşulurken, Aile Bakanı çıktı ‘İki yıldır bundan haberimiz var’ dedi. Peki ne yaptınız iki yıl? Gittim. TBMM’ye gittim. Bütün milletvekili arkadaşlarımı topladım. ‘Bu ülkede 6 yaşında biz kız çocuğuna sistematik tecavüz yapılıyor ama ne saray ne bakanları hiç kimse ses dahi çıkarmıyor.’ Hep beraber sabah geldim dedim ki birlikte Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğiz, bu ülkede adaleti isteyeceğiz. 6 yaşındaki bir çocuğun hakkını aramıyorsak, biz niye siyaset yapıyoruz.”

'Bizi yıllarca başı açık, başı kapalı diye böldüler'

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Diyorlar ki ‘yapamaz, bunu gerçekleştiremez.’ Bizim bütün belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Söylüyorum, görevlerini başarıyla yapıyorlar. Allah nasip eder, geldiğimizde göreceksiniz o bütçe beşli çetelere gitmeyecek. O bütçeyi beşli çetelere vermeyeceğim. Yıllar yılı bizi ayrıştırdılar, bizi böldüler… Yok başı açık, yok başı kapalı. Kadının hakkını teslim edeceksin.

'Boşu boşuna hapishanelerde tutulan insanlar için yürüdüm'

Ben eğer bu ülkede adalet için 450 kilometre yürüdüysem bu millet için yürüdüm. Adalet için yürüdüm. Kadınlar, evlatlarımız, işsizler için yürüdüm. Haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Boşu boşuna hapishanelerde tutulan insanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa, bütün adaletsizliklerin üzerine yürüyeceğim. En büyük gücüm sizlersiniz.

'Artık kamplaşmayalım, kavga etmeyelim'

Bir kardeşim dedi ki ‘ben, ailem, geçmişte AK Parti’ye oy verdik, şimdi hakkınızı helal edin.’ Helal olsun. Kadın kardeşlerim, helalleşelim diye bir çağrı da yaptım. Artık kamplaşmayalım, kavga etmeyelim. Niye kavga ediyoruz Allah aşkına. Birilerinin oyununa, tuzağına niye düşüyoruz. Derdimiz var. Sorun, derdi çözmekte. Sorunları çözmemiz lazım. Memlekette huzur lazım. Huzur olmazsa mutfaklarda bereket olmaz. Evde bereket, huzur olmaz. Huzurun, bereketin, güzelliğin olması lazım. (ANKA)