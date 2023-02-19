Kılıçdaroğlu: Üniversiteleri açın, barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YÖK'e "Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu "Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz" diye belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.

Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın."