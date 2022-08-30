Kılıçdaroğlu: Türkiye, kavgalı bir noktaya taşınmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'kanaat önderleri' ile yapacağı toplantı kapsamında Amasya'ya gitti.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye, fakirleşti, ayrıştı farkındayım. Türkiye, kavgalı bir noktaya taşınmak isteniyor, farkındayım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

"Bugün Türkiye çok kamplaştı. Bu kamplaşmadan Türkiye’yi çıkartmamız lazım. Artık bu ülkede ayrışmaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Kavgaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız.

Eğer biz hep beraber birlikte olursak yenmeyeceğimiz hiçbir güç yoktur. Türkiye, fakirleşti, ayrıştı farkındayım. Türkiye, kavgalı bir noktaya taşınmak isteniyor, farkındayım. Türkiye’de derin bir yoksulluk var. Bunun da farkındayım. Ama farkında olmak yetmez, siz güç verirseniz tamamını Allah’ın izni ile çözeceğiz."