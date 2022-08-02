Kılıçdaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti bir kişiye teslim edilmemeli

CHP her hafta salı günü Meclis'te yaptığı grup toplantısını il il gezerek yapmaya karar vermiş, uygulamanın ilk adresi Erzurum olarak belirlenmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da halka açık düzenlenen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız. Neden yeni bir mücadele? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişiye teslim edilmemeli" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis tatile girdi ama ülkenin dertleri devam ediyor. Tarihin bizlere yüklediği bir sorumluluk var. Biz Meclis tatile girdi, oturalım Türkiye'nin sorunlarını seyredelim düşüncemiz yok. Karar aldık. Bir şey yapmamız lazım. Nereden başlayalım? Hepimizin aklına bir tek kent geldi. Erzurum'dan başlayalım. Bu kadim şehrimiz Milli Kurtuluş Savaşımızın odak ve başlangıç noktasıydı.

TBMM'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum milletvekiliydi. Erzurum'un hem bizim hem CHP tarihinde özel bir yeri var. Madem bu kadar önemli acaba neden CHP'ye sempati göstermedi? Neden tek bir milletvekili bile uzun süre çıkarmadı? Bu işin sorumlusu, kabahati CHP'lilerde yani bizlerde. İğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık. Şimdi Erzurumlularla helalleşmeye geldik.

Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız. Neden yeni bir mücadele? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişiye teslim edilmemeli. Bir kişiye teslim edilmesi o devlet için felakettir.

Milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz. Türkiye çok ağır mücadeleler verdi. Meclis'te sağlık çalışanların sorunlarını çözmek için olağanüstü toplandık. Parlamentoyu davet ettik. Neden? Sorunların çözüm adresi TBMM'dir. O Meclis, gazi Meclis'tir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir Meclis'tir. Gelmediler, katılmadılar. Niye gelmediniz, niye katılmadınız? Ama gün olacak hepsi gelecek. Manda ve himaye kabul edilemez, biz kendi bayrağımız dışında hiçbir bayrağın altında asla duramayız.

PTT'nin 14 bin çalışanı var. İlk taşeron işçi örgütlenmesini Erzurum'da yaptım, sonra diğer illerde yaptım. 'Kadro verilmez' dediler, kadro verdiler. Erzurum'dan söz veriyorum; tamamına kadro vereceğiz. 14 bin PTT taşeron işçisine sesleniyorum, bu Bay Kemal sizin hakkınız teslim edecek. İktidara geldiğimizde göreceksiniz. Çiftçilerin bankalardan çektiği kredilerin faizlerini ilk haftada sıfırlayacağız. Canlı hayvandan ete kadar, buğdaydan arpaya kadar dışardan getiriyorlar. Türkiye'de toprak mı yok, üreten mi yok? Hepsi var. Dışardan getiriyorlar, komisyon alıyorlar, ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğiz. Çiftçinin bu AK Parti hükümetlerinden 273 milyar lira alacağı var. Çiftçinin üretim araçları ve hayvanları asla haczedilmeyecek. Çiftçiye ÖTV'si KDV'si olmayan kırmızı mazot vereceğiz. Çiftçinin tarlayı sürmesi lazım. Çiftçinin ucuz kredi ve kırmızı mazot alması lazım. Köylerde kırsalda nasıl öğretmen, imam varsa, veteriner de olacak, ziraat mühendisi de olacak, ziraat teknisyeni de olacak.

5'li çetelerin bir köprüsüne ne kadar garanti veriyorlar? 35 milyar dolar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Mahkemeyi ister Londra'ya, ister Papua Yeni Gine'ye götür, ben bu halkın parasını söke söke alacağım. Beşli çeteye aracı koyuyorlar, 'Acaba Bay Kemal bizimle görüşür mü?' diye. Yemezler efendim, görüşmem. Allah'tan korkan adam; fakiri, fukarayı, işsizi düşünür. Hanedana, kendilerine çalışıyorlar ben bunları biliyorum. Haksızlık yapanların burnundan fitil fitil getireceğim.

'128 milyar doları götürdüler, bunlardan hesap sor' diyorsanız bize katılacaksınız. Emeklilikte yaşa takılanlar, bize katılacaksınız. Pek çok insan hapishanelerde, haksızlık diz boyu. Askeri öğrenciler hapiste ama uyuşturucu baronları dışarıda. Adaleti sağlamak istiyorsanız, bize katılacaksınız. Ben herkesin inancına saygılıyım."

Kılıçdaroğlu'nun salı toplantılarının ikincisini 9 Ağustos Salı günü Edirne'de düzenleyeceği öğrenildi.