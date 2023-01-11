Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçilerden 300 milyar dolar çalındı

CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) tepki göstererek, "İşçiden 300 milyar dolar çalındı" dedi.

Kılıçdaroğlu, "TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. 'E biz beyaz yakalılar?' dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

CHP, geçtiğimiz hafta TÜİK’in enflasyonu düşük hesaplamasının işçilerin gelirlerinde erimeye yol açtığını belirterek TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istemişti.