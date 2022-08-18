Kılıçdaroğlu: Tehditler aldım

CHP'ye üye olan vatandaşların söz aldığı törende Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Devlette görev aldım, 22.5 yıl çalıştım. Davet üzerine siyasete girdim. Halktan birisiyim, aristokrat bir aileden gelmiyorum. Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerinde doğdum.

Hayatım böyle mütavazı yaşamayı severim. Farklı görüşlerden, kimliklerden çok sayıda arkadaşım vardır. Hepsiyle de konuşurum. Hiçbiriyle de görüşü farklı diye kavga etmedim.

3 tane evladım var, ne yaptıklarını çoğunuz bilmezsiniz. Her birisi ekmeğini bir ucundan tutmuş çalışıyor. Onlara şunu söyledim. Ben genel başkan oldum, avukat bir kızım var İstanbul'da. 'Sakın ola ki gidip CHP'li belediyelerden iş almayın. Oradan içeri girmeyeceksin' dedim. 'Sen kendi emeğinle kazan, CHP'lilerle muhatap olma...' Sağ olsunlar çocuklar da buna dikkat ediyorlar.

Parti genel başkanı oldum evet, adı Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın partisi olmak zorundayım. Fakirin fukaranın hakkını korumak zorundayım.

Gittiğim yerlerde tehditler de aldım. Terör örgütünün silahlı saldırısına da uğradım, bir askerimiz şehit düştü bir camide şehit cenazesine katılırken linç girişiminde bulundular, yine İstanbul'da bir cenaze töreninde göğsüme bir kurşun mermisi fırlattılar, tehdit ettiler. İnanın, haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm. Böyle de yürüyeceğim.

Bu partiye katıldınız, belli konularda çok dikkatli olmanızı isterim. Bir, adaletten sapmayacaksınız. Adalet olmazsa olmaz. İki, hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceksiniz. Birisi kalkıp da inanç üzerinden siyaset yapıyorsa bizim inancımıza en büyük haksızlığı o yapıyor demektir."

