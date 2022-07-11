Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ı reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmeme kararı aldı.

Disiplin sürecinde görüşmesinin doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu'nun, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bağımsız çalışacağı konusunda da garanti verdiği öğrenildi.

Özcan disipline sevk edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Ancak bu talebe Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt gelmedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bolu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'ın haberi olmadan yakın zamanda Ankara'ya gelip durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat anlattı. Ancak CHP liderinin meclis üyelerine, disiplin sürecinde Tanju Özcan ile görüşmesinin doğru olmayacağını ifade ettiği kaydedildi.