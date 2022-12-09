Kılıçdaroğlu Soylu'ya 4 soru sordu cevabı Emniyet verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduğu soruları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yanıt verdi.

O sorular şöyleydi:

1- Süleyman Soylu'nun ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu’ dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?

2- Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi elini kolunu sallayarak onu öldürdü?

3- Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi?

4- Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile uyuşturucu ile mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz?

Emniyet'ten yanıt

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yönelttiği sorularla ilgili yeniden kamuoyuna bilgilendirmede bulunma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

İşte "Bataklık Soruşturması", "Kolombiya'da yakalanan 4,9 tonluk kokain", "suç örgütü lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi" ve "Mustafa Çalışkan" başlıklarına EGM'nin verdiği yanıtlar...

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde yakalanarak 10 Eylül 2018'de Sırbistan makamlarına teslim edilen Sırbistan vatandaşı Jovan Vukotic isimli organize suç şebekesi elebaşı dahil olmak üzere Türkiye'de yakalayıp ülkelerine iade ettiğimiz, yine başka ülkelerde yakalatarak iade aldığımız organize suç şebekeleri ile ilgili soruya, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından tekraren açıkça cevap verilmiştir. Bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen dördüncü soruya ilişkin cevabımız ise şu şekildedir.

Teşkilatımızda 5 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Erhan Gülveren Gaziantep İl Müdürü, Adem Çakıcı Rize İl Müdürü ve Mustafa Çalışkan İstanbul İl Müdürü olarak görev yapmaktayken Genel Müdür Yardımcılığı'na, Ahmet Şengün Artvin İl Müdürü'yken önce Personel Daire Başkanlığı'na ardından Genel Müdür Yardımcılığı'na, Resul Holoğlu Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden önce KOM Daire Başkanlığı'na ardından Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmışlardır.

Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz."