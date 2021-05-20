Kılıçdaroğlu: Soylu Erdoğan'dan talimat almadan su bile içemez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

Sedat Peker’in iddiaları, ortaya çıkan görüntüler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına ilişkin konuşan bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Bir gazeteci buluyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti bulamıyor bunu. Erdoğan bulamıyor bunu. İçişleri Bakanı bulamıyor bunu. Adalet Bakanı bulamıyor bunu. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya! Bir gazetecinin bulduğu kişiyi bunlar bulamıyorlar. Dava bile açılmamış.

Bütün yetkiler kimde? Süleyman Soylu'da mı? Su bile içemez Erdoğan'dan talimat almadan. Nereden alıyor talimatı? Erdoğan'dan alıyor. Doğrudan doğruya oradan alınıyor. Dava açılmıyorsa, bir gazeteci bunu saptıyorsa, bu ülkenin emniyet güçleri bunu bilmez mi? Bal gibi bilirler.

Gemide önce arama yapılıyor, ‘suç unsuru yok, hiçbir şey yok burada' deniyor. Ama bir emniyet mensubu, ‘hayır bir daha arayın' diyor, arıyorlar ve buluyorlar. Dava açılmıyor. Allah bilir o emniyet müdürü nereye atanmıştır şimdi! Siyasi destek alınmazsa mafya böyle at koşturmaz Türkiye coğrafyasında.

Eğer siyasi desteği varsa mafya yürür, at koşturur, siyasetçiyi besler, onun finansmanını yapar, ‘sen merak etme, ben sana her türlü desteği vereceğim' der. Eğer bu noktaya Türkiye'yi taşıdılarsa, ki taşındı bu noktaya, asıl felaket buradadır.,

Kılıçdaroğlu, "Özellikle Süleyman Soylu'yu hedef alan iddiaların sonucunda bir şey bekliyor musunuz?"sorusunu ise şöyle yanıtladı: