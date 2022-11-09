Kılıçdaroğlu son konuşmasında neden 'beşli çete' dedi? Yeni plan iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında “Cumhurbaşkanı adayını bu taşeron sermayedarlar değil, altılı masa belirleyecek; altı namuslu lider belirleyecek cumhurbaşkanı adayını. Gidin bunu beşli çetelerinize söyleyin” demişti.

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışması üzerinden yeniden bu gündeme dönüşüne dair farklı görüşler dile getiriliyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, bir görüş, Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği sermaye sahiplerinin son dönemde adaylık tartışması üzerinden masada ‘problem yaratmayı’ hedeflediği yönünde.

CHP'li bir kurmay kendilerine ulaşan bilgileri şöyle anlatıyor: “Baktılar ki bize ulaşamıyorlar, baktılar ki altılı masadan da aynı tavırlar sergileniyor; yeni oyunlar kurdular. Kendi medyalarına haber yaptıracaklar, partiler arasında masanın dağılmasına yol açacak sorunlar var izlenimi verecekler. Masada farklı düşünceler olabilir, bu adaylık konusunda da olabilir. Zaten bu yöndeki farklı düşüncelerin masanın dağılmasına yol açacağı yönünde haberler yayınlanıyor ve iddia da ediyorum artacak. Sosyal medyada operasyonel grupları var.

Dertleri önce parti tabanlarını karşı karşıya getirmek. Bunun parti kadrolarına da etki edeceğine inanıyorlar. Ne yazık ki bizim değer verdiğimiz bazı arkadaşlarımız da bu tuzağa düşüyor. Kazanacağımızı iyi biliyorlar ve akıllarınca kargaşada bize aday dayatacaklar. Bu yüzden genel başkanımız adayı liderlerin belirleyeceğini hatırlattı. Dikkat ederseniz o kısmı da kâğıttan okudu. Ucuz oyunlar kuranlar, ‘Şu aday olursa işimiz bozulur, bari başkası olsun’ oyunu kuranlar masanın ayaklarına takılacak.”

Öte yandan kurmayın aktardığına göre aynı gruplar Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında adaylık ve genel başkanlık konusunda ‘anlaşmazlıklar olduğu yönünde de yayınlara’ hazırlanıyor.

İmamoğlu’nun CHP için ‘geleceği olan bir isim’ olduğunu vurgulayan CHP’liye göre partileri ‘İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu taraftarları’ olarak bölünmek isteniyor: “Her partide farklı görüşler olur ve buna bağlı olanlar olur. Ama seçime giderken bunlar köşeye bırakılır, tek vücut olunur. Ekrem bey tabanda da partide de karşılığı olan bir isim, kendisini hedef alarak bunu kurmayı planlıyorlar. Evet, aday adayları arasında kendisinin de adı geçiyor; olur ya da olmaz buna liderler karar verir. Ama bilmedikleri şu ki kendisi çok iyi bir CHP’lidir.”

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ihtimalinin zayıfladığı yönündeki iddiayı da değerlendiren CHP’li isim, partileri açısından bir değişiklik olmadığını savundu. Kurmaya göre, CHP lideri‘cumhurbaşkanı adaylığını istiyor ancak son kararı liderlerin vermesi gerektiğine inanıyor.’