Kılıçdaroğlu, sessiz kalan Erdoğan ve Şentop’a tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okunmasına sessiz kalan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapıyorlar, Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı sesini çıkarmıyor” dediği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Mafyadan aylık 10 bin dolar maaş alan siyasetçi” iddialarının da gündeme geldiği MYK toplantısında Kılıçdaroğlu, “İçişleri Bakanı bu siyasetçiyi açıklamak zorunda” dedi.