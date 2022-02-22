CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu: Savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz
Kılıçdaroğlu, 'Savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Birileri Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarsa bunun ortaya çıkartacağı rehaveti hepimizin bilmesi lazım' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: