Kılıçdaroğlu: Savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz

Kılıçdaroğlu, 'Savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Birileri Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarsa bunun ortaya çıkartacağı rehaveti hepimizin bilmesi lazım' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz ama hiçkimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. Gitmezler, lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Dünya kime baki kaldı? Sandık gelecek, milletin iradesine başvuracaklar. Biz bunları göndereceğiz. Demokrasiyi büyüteceğiz. 

'Gülistan Doku'nun hesabının verilmesi lazım'

Gülistan Doku'nun eğer kaybolma süreci aydınlatılamamışsa aradan bu kadar süre geçmesine karşın iktidar sahiplerinin çıkıp bunun hesabını vermesi lazım. Biz 21. yüzyılın Türkiyesi'nde faili meçhuller istemiyoruz. Hâlâ Gülistan Doku bulunamıyorsa insan hakları açısından da bir sorun var demektir. Bir aile evladını kaybetmiş ve aradan bir uzun zaman geçmiş olmasına karşın hâlâ bulunamıyorsa ailenin demokrasiye olan güveni sarsılır. Üstümüze düşen Gülistan Doku'nun nerede olduğunu bulmak ve aileyi bilgilendirmektir. 

'Bölgemizde bir savaş istemiyoruz'

Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgedeki bir savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek tüm dünyanın ortak talebi olmak zorundadır. Rusya 2014'e göre güçlü bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Doğalgaz, petrol fiyatları artıyor, bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor. Tarihi, dünyayı bilmeyen birileri Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarsa bunun ortaya çıkartacağı rehaveti hepimizin bilmesi lazım. 

Asgari ücret artışı hiçbir şey getirmedi. Asgari ücret artışı almadan mutfağına yangın girmiş. Cebindeki para erimiş. İktidar sahiplerinin oturup düşünmesi lazım. 4 milyon 122 bin vatandaşımız bankalara borcunu ödeyemedi. İcradaki dosya sayısı 23 milyon 200 bini aştı. Bu da içinde bulunduğumuz tablonun iyi olmadığını gösteriyor."

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