Kılıçdaroğlu: Sanayicinin, esnafın faizi düşmedi, bankaların faizi düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 13'e indirmesine değinerek "Sanayicinin, esnafın faizi düşmedi ama bankaların faizi düştü. Bankaların faizi düştü ama bankaların vatandaşa verdiği kredinin faizi düşmedi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında Merkez Bankası'nın faiz indirimine değinen Kılıçdaroğlu "Son 6 ayda bankaların kârı yüzde 400'ü aştı. Bankalar olağanüstü gelir elde ediyorlar demektir. Faize karşıyım edebiyatı yapıp, kaynak aktarıldığını kimse unutmasın" dedi.

Kılıçdaroğlu "Biz, demokrasi için düşünce özgürlüğü için, çalışanların haklarının korunması için altı lider bir araya geldik; yeniden Türkiye'yi inşa edeceğiz. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"- Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız konuştu, binayı yaparken kredi verme sözü veriyorlar ama temel atıldıktan sonra krediyi kesiyorlar. Niçin? Efendim büyükşehir belediyesi bir binayı bile yapamadı propagandası için. Ama biz şunu yaptık; bütün belediye başkanlarıma şunu söyledim: 'Size her türlü engeli çıkaracaklar ama sizin göreviniz şikayet etmek değil, engeli aşacaksınız ve gereğini yapacaksınız.' Başkanımız da böyle yaptı, gereğini yaptı ve binayı bitirdi.

- Tekirdağ'ın Marmara bölgesi içinde özel bir önemi var. Üç Kemallerin kenti burası, tarihi bir kent aynı zamanda kadim bir kent. Bu kadim kente hizmet etmek de çok güzel bir şey. Bu güzelliği Tekirdağlılara yaşatan değerli Başkanımızı yürekten kutluyorum.

- Sadece işçinin umudu değil, esnafın da umudu, işsizlerin de umudu, çalışanların da umudu, alın teri döken herkesin umudu; kimse unutmasın Bay Kemal olacaktır. Bizim saraylarda oturmak gibi bir amacımız yok.

- Merkez Bankası politika faizi indirdi. Vatandaş sanıyor ki, bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim sanayicinin, esnafın faizi düşmedi ama bankaların faizi düştü. Bankaların faizi düştü ama bankaların vatandaşa verdiği kredinin faizi düşmedi.

- Son 6 ayda bankaların kârı yüzde 400'ü aştı. Bankalar olağanüstü gelir elde ediyorlar demektir. Faize karşıyım edebiyatı yapıp, kaynak aktarıldığını kimse unutmasın.

- Bütün milli değerlerimiz yabancı para karşısında değer kaybediyor. Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi haline geliyor. Milli kuruluşlarımız, değerlerimiz çok düşük bedelle artık satılır hale geliyor. Herkesin sorumluluğu var. O sorumluluğun bilincinde olarak yarın sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Vicdanınızın sesini dinleyin, bu ülkeyi dinleyin, yoksulların, işsizlerin sesini dinleyin. Bizim hedefimiz herkes için çalışan, alın teri döken herkes için çalışmak bizim boynumuzun borcudur. Herkesin böyle bilmesini isterim.

- Politika faizi düşürüp bankalara kâr sağlayanları düşünün. Merkez Bankası'nın iradesiz kararının milletin ekmeğiyle oynaması demektir. Geliyor gelmekte olan, sakın unutmayın. Umutsuz olmayın diyorum, az kaldı göreceksiniz. Hep beraber Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Bu ülkeye, demokrasiyi, hukuku, adaleti mutlaka getireceğiz. Altı lider bu konuda söz verdi ve bunu gerçekleştireceğiz."