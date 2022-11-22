CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu "3 Aralık’a kadar sabredin. 3 Aralık’ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Türkiye’yi kriz zemininden kurtarmamız lazım' diye konuştu.
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu 'sabredin' diyerek Aralık'a gün verdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 3 Aralık tarihini vererek, yeni bir vizyon belgesini de açıklayacağını duyurdu.
Haber Merkezi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu "3 Aralık’a kadar sabredin. 3 Aralık’ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Türkiye’yi kriz zemininden kurtarmamız lazım' diye konuştu.