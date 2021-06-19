Kılıçdaroğlu: Rüşvetçi büyükelçileri Türkiye'ye çağıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te Belediye Başkanları Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, “Benim 83 milyona sözüm var. İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içinde rüşvetçi büyükelçileri Türkiye’ye çağıracağız” dedi.

CHP’nin Gaziantep’te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nın başlangıcında konuşan Kılıçdaroğlu "Son zamanlarda bazı siyasi kurumlara yapılan saldırıları şiddetle kınamak her siyasi partinin boynunun borcudur. İzmir’de yapılan saldırı, bir kadının hayatını kaybetmesi. Bu sabah haberlerde vardı, Hani’de AK Parti’nin ilçe binasına yapılan saldırı, bunları kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız, fikirlerin yarışmasıdır. Kin, öfke, intikam duygusu değil" ifadelerini kullandı.

"Allah’ın izniyle iktidara geleceğiz, milletin takdiriyle" diyen Kılıçdaroğlu siyasi ahlak yasası çıkartacaklarını söyledi.

CHP lideri "Şu ülkenin geldiği hali görüyor musunuz? İktidar sahiplerine bakıyor musunuz? Kimin eli kimin cebinde belli mi? Bu ülkenin İçişleri Bakanı kalkar devletin televizyonunda ‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’. Kim bu siyasetçi. Kim veriyor, yer altı dünyası, çeteler veriyor. Kim bu siyasetçi hala belli değil. Açıklamam savcıya söyleyeceğim, git savcıya. Meclis Başkanına söyledim. Kim bu adam çıkarın ortaya. Mektup yazmış güzel, cevap verin o zaman kim bu adam. Bir rüşvetçiyi korumak, rüşvetçiyle yan yana durmaktır. Ben dedim ki. Atamayla gelen İçişleri Bakanını devletin bir numaralı koltuğunda oturan kişi çağırır ‘Kim bu siyasetçi?’. Sorsun. Sormuyor mu?... Yer altı dünyasından, rüşvetlerden, ihalelerden beslenen bir siyaseti asla doğru bulmuyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.

CHP’lilerin "iki temel kırmızı çizgisi" olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu "Bayrak ve vatan konusunda hiçbir tartışmaya yaklaşmayız, asla kabul edemeyiz. Şimdi ben AK Partiye oy veren veya MHP’ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bayrak değerli mi, değerli. Canımızı veriyor muyuz, veriyoruz. Ayyıldızlı bayrağı ister arabasında, ister evinde şerefli insanlar taşır. Rüşvet alan kişilerin arabalarında Türk bayrağı taşımalarına tahammül edemiyoruz. Benim 83 milyona sözüm var. İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içinde rüşvetçi büyükelçileri Türkiye’ye çağıracağız" dedi.