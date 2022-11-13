Kılıçdaroğlu patlamaya ilişkin konuştu

Avcılar’da kentsel dönüşüm ile ilgili bir seminere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “İstiklal Caddesi’nde bir patlama olduğu ve yaralıların olduğu bilgisi geldi şu anda. Umarım ölü ve yaralı yoktur. Ama şu bir gerçek. Biz bu ülkede barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda huzurluca yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmalıyız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmalıyız ve terörü lanetlemek zorundayız. Kaynağı ne olursa olsun bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı sözleri seslendirmesi lazım. Terörü yapanların, onlara destek verenlerin lanetlenmesi lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca Twitter'dan paylaştığı mesaj da "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" açıklamasında bulundu.