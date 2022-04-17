Kılıçdaroğlu Özal'ı andı: 'Örnek bir siyaset ve devlet insanıydı'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ölümünün 29’uncu yılında paylaştığı mesajla andı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Devleti yönetirken bürokrasiyi ve devletin geleneklerini ciddiye alan, kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener: Demokrasimiz için çok kıymetli çabalar gösteren...

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Demokrasimiz ve sivil siyaset için çok kıymetli çabalar gösteren, Cumhuriyetimizin 8. Cumhurbaşkanı, değerli devlet insanımız Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Babacan'dan mezar ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Özal’ın İstanbul’daki anıt mezarını ziyaret etti, mezara çelenk ve çiçek bıraktı.

Babacan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı vefatının 29. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

Babacan, ayrıca Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu da mezarlarının başında andı.

Davutoğlu: Türkiye'ye yeni ufuklar kazandırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı vefatının 29. yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyorum. Turgut Özal devleti milletle kucaklaştırdı, Türkiye’ye yeni ufuklar kazandırdı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.