Kılıçdaroğlu: Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik saldırının ardından AKP tarafından partisi hedef alınarak yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!"