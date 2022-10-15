Kılıçdaroğlu: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu

Bartın'ın Amasra ilçesinde 40 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden faciası hakkında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!"