Kılıçdaroğlu: Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılar konusuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda “Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir” dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında yer alan videoda ise “Ya cevap ver ya hesap ver” diyerek, şu soruları sordu: