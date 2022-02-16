Kılıçdaroğlu: Milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla toplantısının ardından elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır" dedi.

Kılıçdaroğlu "Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!" ifadesini kullandı.

Erdoğan, bakanlarla toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kademeli tarifede "vatandaş lehine" düzenlemeye gidileceğini söylemekle yetinmişti.

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