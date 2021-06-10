Kılıçdaroğlu, Kutlu Adalı’nın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile görüşmesinin ardından 6 Temmuz 1996 tarihinde Lefkoşa’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın mezarını ziyaret etti.

Kıbrıs ziyaretinde Kılıçdaroğlu ile birlikte bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Adalı’nın mezar ziyaretine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Adalı cinayeti, ülkücü mafya Sedat Peker’in itiraflarının ardından yeniden gündeme gelmişti.