Kılıçdaroğlu: Kıbrıs'ın eğitim alanında dünya markası olması en büyük dileğimiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi’nde, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner ile görüştü.

Anka'nın haberine göre Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner ile görüşmede, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Kıbrıs’ın kendi alanında, özellikle eğitim alanında bir dünya markası olması benim ve arkadaşlarımın da en büyük dileği. Turizm konusunda bir şeyler söylemek isterim ama siz çok daha iyi biliyorsunuz. Kıbrıs turizm açısından da son derece bakir, gelişmeye elverişli bir ülke. Sizler bu konuda çabalar gösteriyorsunuz. Başbakan olarak Kıbrıs’ın hem dünyada tanınması açısından, hem demokrasi kültürünün gelişmesi açısından çaba harcıyorsunuz. Başbakan olmanın kendine göre zorlukları da var. Demokrasi kültürünün içinde çok sayıda eleştiri gelir, eleştirilere cevap vermek gerekiyor. Başarılar diliyoruz”