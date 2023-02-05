Kılıçdaroğlu kendisine 'aday olma' diyen gençle fotoğraf çektirdi

İstanbul'da düzenlenen 'Geleceği Kur Gençlik Festivali'ndeki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında bir genç Kılıçdaroğlu'na 'Aday olma' diye seslendi.

Çevredeki CHP'li gençler tarafından susturulan genç daha sonra salondan çıkarıldı.

Gazeteci Özlem Gürses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na seslenen gencin lise öğrencisi Ömer Faruk Berber olduğunu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun genç ile bir görüşme yaptığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi fotoğraf servisi hesabından Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ise öğrencisi Ömer Faruk'un fotoğrafları paylaşıldı.