Kılıçdaroğlu: Kasım ayında herkes her şeyi duyacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ilk yüzyılını heba ettiğini belirterek, “Atatürk'ün vizyonunu 2. yüzyılda inşallah artık uygulamış olacağız. Ve Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacağız. Erdoğan bu eski dönemin bir sonucu sadece” dedi. "Ziyaretim sonrası Türkiye'ye yapısal reçetelerimizi açıklayacağım" diyen CHP lideri, Halk TV yayınında şunları söyledi:

"Seyahatim siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacak. ABD’de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım, buna şaşırdılar elbet. Ama ben kararlıyım. Dünyanın beyinleri ile geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk ilk durak. İngiltere ve Almanya’da da çok değerli isimlerle, dünyaya anlam ve değer katan kişilerle buluşacağım. Bu çalışmalar bitince tüm Türkiye’ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Bu reçeteyi herkes görecek. Hem daha sağlıklı hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak."