Kılıçdaroğlu: Kaftancıoğlu görevinin başındadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kanaat Önderleri Buluşması'nın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancığlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Biz Canan hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyorum. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor. Birilerinin talimatına 'evet' mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Bizim ruhumuzunda, Kuvayi Milliye vardır. Adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Bir kişiye haksızlık yapılıp görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek. Biz buna uymayız" diye konuştu.



