‘Kılıçdaroğlu isim verdi, dört milletvekilinin ihracını istedi’ iddiası: Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır…

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası gerilim sürüyor.

Nefes gazetesinden Mahir Bağış’ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’le önceki gün gerçekleştirdiği görüşmede kurultayın yapılabilmesi için talepte bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun Özel’den dört milletvekilinin partiden uzaklaştırılmasını ya da istifasını istediği iddia edildi.

Bu isimler CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu.

Habere göre, Özel’in Kılıçdaroğlu’na cevabı ise “hayır” oldu.

Kılıçdaroğlu cephesinden aktarılan bilgilere göre, CHP’nin erken bir tarihte kurultay yapabilmesinin öncelikle şartlarından biri bu milletvekillerinin partiden uzaklaştırılması şartı oldu. Haberde Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin, “Özgür Bey grup başkanı oldu ve böyle bir yetkisi bulunuyor. Bu isimleri bir an önce ihraç edilmeleri için disiplin kuruluna sevk etmeli” yorumunu yaptığı aktarıldı.



