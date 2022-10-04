Kılıçdaroğlu: İlk kez oy kullanacak 7,5 milyon gencin tarihsel bir sorumluluğu var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni yasama dönemindeki ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’yi barıştırmak istiyorum. Türkiye’de her genç istediği müziği dinlesin istiyorum. Türkiye’de her genç düşünce özgürlüğüne sahip olsun, attığı bir tweet nedeniyle karamsarlığa düşmesin istiyorum. Huzur istiyorum. Hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun huzur içinde yaşamak istiyoruz, bunun yolunu açmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün size emanet ettiği cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum size.

Toplumu neden kavga eder hale getiriyor, neden ayrıştırıyorsunuz? Düşünce özgürlüğü varsa aklı kullanmak varsa, akıl yüce yaradanın bize bahşettiği en önemli unsur, akıl, yani düşünmek, yani bilime katkıda bulunmak, ezilen insanın yanında olmak yazı yazdı diye hapislere atılan insanların sesi olmak. En büyük gücüm bu ülkenin gençleri. 7.5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 7.5 milyon gencin tarihsel bir sorumluluğu var. Ya bir dikta yönetimine kalıcılık sağlayacağız ya da bir dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandıracağız. İkincide benimle beraber olmaya hazır mısınız?

'İradesini satan gazetecilere gazeteci denmez'

Şu anda Türkiye'de iki tür medya var. Bir, gazetecilerin hakkını veren, eleştirel olarak olaylara bakan, özgürlükçü medya. Burada görev yapanlar gerçek anlamda birer gazeteci. Bu özgür medyada görev alan ve kalemini satmayan bütün gazetecilere buradan selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Kalemini, dolayısıyla iradesini satan gazetecilere gazeteci denmez. Onun adına havuz medyası denir. Havuz medyasının neler yaptığını, toplumu nasıl kamplaştırdığını gayet iyi biliyoruz. Yalanın her türlüsünü rahatlıkla yazabiliyorlar, çizebiliyorlar, söyleyebiliyorlar.

Havuz medyası her kanaldan besleniyor. En büyük kaynağı beşli çete. Beşli çetenin varlık nedeni havuz medyasıdır. Havuz medyasının varlık sebebi de belli çetedir. O yüzden söylüyorum geliyor gelmekte olan, beşli çeteyi bulacağız ve yakalayacağız onları.

Getirdiler bir kanun teklifi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi başka arayışların içine de giriyorlar. Hangi arayışa girerlerse girsinler gençler doğruları görecektir. Ben bu ülkenin gençlerine katıksız güveniyor ve inanıyorum. Sizler bu ülkeyi gerçek anlamda değiştireceksiniz."

'Artık kanunu çıkaralım ve bu çağ dışı tartışma bitsin'

Dün akşam sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz" ifadeleriyle 'başörtüsüne yasal güvence'yi de kapsayan bir kanun teklifi vereceklerini açıkladığı konuşmasını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Dün akşam bir video yayımladım. Çok önemli bir konu hakkında halkımıza seslendim. 'Saray beni iyi dinlesin; kadınların duygularını inançlarını istismar ettiğini yeter bugün kanun teklifimizi gazi meclisimize vereceğiz. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağ dışı tartışma bitsin. Yüreği yeten peşimden gelsin. Göreceğiz kim samimi, kim samimi değil. Bu yaraları kapatmaya ant içtim. Omuz omuza yan yana yapacağız dostlarım" diye konuştu.