Kılıçdaroğlu: İlk 100 günde hesap soracağız

Tele1 yazarı Yılmaz Polat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'de bir araya gelerek sohbet etti. Polat, Kılıçdaroğlu'na ilk 100 günde neler yapılacağını sordu.

Polat'ın yazısından konuyla ilgili bölüm şöyle:

Uzun süre aklımda olan kamuoyunun da çok merak ettiğini düşündüğüm iki soru yöneltiyorum:

‘İktidara aday siyasi partilerin ‘ilk 100 gün proğramı’ ne yapacakları? her ülkede ilgi çeker ve yakından izlenir.

Yolsuzluğa her kim bulaştıysa, hangi isme ulaşırsa ulaşsın ilk 100 günde hesap soracak mısınız?’

‘Tereddüt etmeden ‘Evet’ diyor.

‘Hangi isme ulaşırsa ulaşsın önemli değil hesap soracağız’ cevabını alıyorum.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘yolsuzluklarla ilgili çok ayrıntılı yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtiyor.

İlk kez yaptığı bu açıklama ‘ilk 100 gün programında kime uzanırsa uzansın hesap sorulacak ve mahkemeler harekete geçeceğini.’ gösteriyor.

İkinci sorum yine ilk yüz gün programında yer alacak bir icraatla ilgili:

‘Liyakatsız bürokratların görevden alınıp alınmayacağını’ sordum.

‘Elbette alınacağını bu konuda da bir çalışma yapıldığını’ anlattı.

Uzun sohbette Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde adaylık konusunda girmedi. Bende sormadım.

Ancak anlattıklarından aday olmaya hazır bir lider gördüm.