'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında pazarlık yaşanıyor'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında pazarlık yaşandığını öne sürdü.

Selvi, yazısında sürece ilişkin "İYİ Parti’yle görüşüyorum. Onlar da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunun farkındalar. 'CHP’nin adayının Kılıçdaroğlu olacağı artık kesin' diyorlar. Ama şu ana kadar Akşener’den Kılıçdaroğlu’na yönelik bir destek gelmiş değil. Bu durumu sorduğumda ise, 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık konusunda bir pazarlık yaşanıyor. Bu pazarlık bitmeden Akşener’in olumlu ya da olumsuz yönde görüş açıklaması beklenmez' diyorlar" aktarımında bulundu.