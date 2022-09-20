Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Adaylık için kafasında başka bir isim var...’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'altılı masa'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuşulanları aktardığı yazısında, "Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen güvendiğim kişiler, 'Kemal Bey aday olmayı istiyor. Kararlı görünüyor' diyorlar. Ancak yine CHP içinden isimler, 'Kemal Kılıçdaroğlu bu koltuğa çok yakışır ama onun kafasında başka bir isim var. Masadaki havayı tam olarak anladıktan sonra masadaki kimsenin itiraz etmeyeceği bu adayı ortaya koyacak' diyorlar" dedi.

Fatih Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Masanın diğer 5 bileşeninden gelen bilgiler sürecin kolay olmayacağına işaret ediyor.

CHP dışındaki bazı partilerin kendi teşkilatları içinde Kemal Kılıçdaroğlu adı üzerine bir teşkilat yoklaması ya da teşkilat içi anket yaptıklarını ve sonuçların Kılıçdaroğlu lehine olmadığı fısıldanıyor.

Parti örgüt yöneticileri “Genel başkanların kararına saygı duymakla birlikte” Kılıçdaroğlu’nun riskli bir aday olduğunu genel merkezlere bildiriyorlar.

Saadet dışında tüm partilerde hissiyatın bu yönde olduğu dedikoduları dedikodunun ötesine geçmiş durumda.

İktidarın büyük ortağı parti ile aynı siyasi kökten gelen partilerdeki korku ise “Tabanlarımız Cumhurbaşkanlığı için çok istemeseler de Erdoğan’a oy verebilirler ya da Cumhurbaşkanı için oy vermeyebilirler” sıkıntısı yaşıyor.

Yani anlayacağınız doğru, iktidar çok yıpranıyor.

Doğru, iktidardan memnun olmayanların sayısı hızla artıyor.

Doğru, ekonomideki sözde toparlanma toplumun alt katmanlarında hissedilmiyor.

Doğru, iktidar artık halktan kopmuş gidiyor.

Doğru, boş tencere, ödenmeyen kira, bulunamayan yurt, tokun açın halinden anlamaması iktidarı 20 yılın en zayıf noktasına taşıdı.

Ne var ki, muhalefetin işi hala kolay değil."