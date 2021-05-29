Kılıçdaroğlu İBB'nin 'İstanbul'un Fethi' etkinliğinde konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü" temalı etkinlikte konuştu. İBB'nin düzenlediği etkinlikte İYİP lideri Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Rol modeliniz burada, bu şehrin her santimetrekaresinde. 20 yaşında Genç Sultan sizin modelinizdir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte Kılıçdaroğlu "İnanın muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim. Bu kadim devleti, bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe; bu rezillikleri gördükçe muhalefet olmakta çok zorlanıyorum" dedi.

Konuşmasında "Osmanlı" vurgusu yapan CHP lideri "Bugün burada Osmanlı Devleti’nin en genç padişahlarından olan o zaman sadece 20 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yad etmek için buluştuk" diye başlattığı konuşmasında şunları söyledi:

"Öyle bir kahramandır ki Fatih Sultan Mehmet Han, Türk milletine hediyesi öyle büyük olmuştur ki çağ açıp çağ kapatmıştır. Dolayısıyla kendisi de zamanının değil asırların kahramanı olmuştur. Bu öyle bir gurur, öyle bir onurdur ki İstanbul’un fethinin üzerinden tam 568 yıl geçti, biz her yıl aynı heyecanla İstanbul’un fethini kutluyoruz. İnşallah hep beraber ebediyete kadar da kutlamaya devam edeceğiz."

"İstanbul’un fethine ve onun emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeğidir.’ Evet, gözbebeğimizdir İstanbul." diyen Kemal Kılıçdaroğlu konuşması esnasında "muhalefet yapmanın en zor döneminde" olduklarını ifade etti.

Gençlere 'Osmanlı Sultanı' modeli

Gençlere yönelik yaptığı konuşmasında "20 yaşında genç Sultan sizin modelinizdir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kadim devletin büyük sorunları var. Bin yıllık devlet geleneklerimiz bu sorumsuz ve gözü doymaz çeteleşmiş iktidarın elinde magazine dönmüş durumda. Bu süreçte en büyük haksızlık da bu şehre yapıldı" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle bitirdi:

"Fatih’in fethettiği canım İstanbul’un asırlar sonra düşürüldüğü halden ibret alın. Ve cesaretinizi de yine aynı İstanbul’un şahlanışından alın. Fatih biziz, Fatih sizsiniz, sevgili gençler Fatih hepimiziz."