Kılıçdaroğlu 'helalleşme' ziyareti için Uludere'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere'de yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak’a geldi.

Halktv'de yer alan habere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu’nun, Uludere'de yaşamını yitirenlerin ailelerinin ziyaretinin ardından açıklama yapması bekleniyor.