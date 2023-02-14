Kılıçdaroğlu: Hatay’da yıkılan kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da yıkılan ibadethane ve tarihi yapılarla ilgili açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin, “Medeniyetler beşiği Hatay’da cami, kilise ve havralar yıkıldı. Yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı ve tüm parçalar güvenli alanda tutulmalı” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Medeniyetler beşiği Hatay’da cami, kilise ve havralar yıkıldı. Yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı ve tüm parçalar güvenli alanda tutulmalı. Eşsiz Hatay'ı biz yeniden ayağa kaldıracağız, oradaki her bir çakıla ihtiyacımız olacak.”