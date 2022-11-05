Kılıçdaroğlu hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temaslarına ilişkin başkent Londra’da konakladığı InterContinental London Park Lane’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın iktidar olması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) öngördüğü demokratik standartları yeni bir fasıl açmadan Türkiye'de uygulamaya koyacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Biz bu konuda adalet, hukukun üstünlüğü, can ve mal güvenliği konusunda kararlıyız ve 6 lider de zaten aynı kararlılığı yayınladıkları bütün bildirilerde özel olarak vurguladılar" diye konuştu.

İngiltere’deki temasları kapsamında, çok sayıda fon ve üniversiteden yetkililerle görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye gerçek anlamda ekonomide önünü göremeyen ve bir çıkmaz sokakta. Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, fon yöneticilerinin, "Siz bizim gelmemiz için hukukun üstünlüğünü getirecek misiniz? Bizim fonlara güvence sağlayacak mısınız?" sorusunu, “Evet, elbette. Biz hukukun üstünlüğünü sağlayacağız" şeklinde yanıtladığını anlattı.

Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını istediklerini ve AB’nin öngördüğü demokratik adımları zaten atmak istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ama ‘Efendim, işte bir fasıl açın da biz adım atalım.’ Hayır, efendim. Hiçbir faslı açmalarını bile beklemeden, Türkiye 3. sınıf bir demokrasiyi değil, 1. sınıf bir demokrasiyi hak ediyor" dedi.

'Altılı masa adına konuşma yetkim yok'

Kılıçdaroğlu, İngiltere’deki temasları sırasında verdiği sözlerin altılı masa adına olup olmadığı sorusunu, "Hayır, benim altılı masa adına konuşma yetkim yok. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bu siyasi partinin genel başkanı olarak, fonlara 'Biz ülkemize demokrasiyi getireceğiz' dedik" diye yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, İngiltere’deki temaslarında "olumsuz görüşmeler yaptığına ilişkin iddialar"la ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Ben olumsuz hiçbir görüşme yapmadım. Bunu size kim söyledi doğrusu bilmiyorum. Ben İngiltere’nin (kara para aklama konusunda) gri listede olduğunu da bilmiyorum. İngiltere, Türkiye gibi gri listedeyse, o zaman fonlar da gelmez. Bizim amacımız zaten Türkiye’yi gri listeden çıkarmak. Alnı ak, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz."

'Keşke mahkemede ifade ver deseler'

Kılıçdaroğlu, uyuşturucu ve kara para ile ilgili açıklamalarının ardından kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atıyor. Keşke mahkeme açılsa da ‘Gel, mahkemede ifade ver' deseler. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. Adam Güney Amerika’dan uyuşturucu taşıyor. Mersin limanına geliyor. Mersin limanından pazarlanıyor. Kim tutuklu? Kim gözaltına alınıyor?"

Ekonomide istikrarın nasıl sağlanacağına ilişkin 6 partinin çalışmaları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, önce partiler arasında ortaklaşmanın olması gerektiğini ve bu çalışmaların tamamını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, konuşmasında, Avrupa’daki Türklere de seslenerek “Umutsuzluğa kapılmasınlar. Morallerini bozmasınlar. Bu tablo düzelecek” dedi. (AA)