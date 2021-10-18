Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Satın Alma Müdürü olarak görev yapan Paşa Taşyürek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memurlara ve bürokratlara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı, 'vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz' açıklaması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu ne demişti
"Şimdi, hepimizin gördüğü bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı" diyen Kılıçdaroğlu, "İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; 'efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenap Şahabettin'in bir sözü var. Der ki; En ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürmüştü: