'Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'in sözlerinin maksadını aştığını düşünüyor'

CHP'li bir yetkili, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemesi hakkında, "Genel Başkan, Gürsel Bey'in sözlerinin maksadını aştığını düşünüyor" yorumunda bulundu.

Diken'den Altan Sancar'a konuşan CHP’li isme göre, altılı masada dahi bakanlıklara getirilecek isimler konuşulmamışken yapılan bu açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sinirlendirdi.

HDP’ye bakış açılarının tüm siyasi partilerle aynı olduğunu söyleyen kaynak şunları söyledi:

"Masada olmayan bir parti için, üstelik genel başkan uyarmışken açıklama yapılması genel başkanı şaşırttı. Kaldı ki böyle bir şey zaten yok. Genel Başkan, Gürsel Bey'in sözlerinin maksadını aştığını düşünüyor. Bunca emekle iktidara doğru giderken parti politikalarına dair açıklamalar sadece yetkili ağızlardan yapılmalı. Kaldı ki genel başkanımız da bu konuda çok net bir talebini iletmişti."