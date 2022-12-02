Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti: 'Üç günde 4 ton yakalandı'

T24 yazarı Tolga Şardan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "metamfetamin" hakkındaki açıklamalarının ardından "İstanbul’da 3 günde 4 ton bu uyuşturucu maddeden yakalandığını" yazdı.

Tolga Şardan bugünkü köşe yazısında CHP liderinin açıklamaları ile başlayan uyuşturucu tartışmalarını özetledi.

Şardan daha sonra şunları yazdı:

"İstanbul Polisi, aradan geçen sürede halk arasında "Metin abi" veya "met" adıyla bilinen metamfetamine yönelik iki önemli operasyon yaptı.

Hem de üç gün arayla.

Operasyonları Kılıçdaroğlu'nun eleştiri oklarının hedefindeki isim Bakan Soylu bizzat açıkladı.

Soylu'nun yine sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalar çerçevesindeki operasyonların ilki 25 Kasım'da kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre; İstanbul Emniyeti bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tek operasyonda" tam 3.5 ton metamfetamin yakalaması gerçekleştirdi.

Narkotik Polisi, altı ay öncesinden başlatılan ön hazırlık çalışması sonrasında Esenyurt, Büyükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye'deki adreslere baskın yaptı. Daha önceden isimleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alırken toplamda yaklaşık 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi.

Bakan Soylu bu gelişmeyi, "Türkiye'de tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması" olarak duyurdu.

İkinci operasyon ise, geçen pazartesi duyuruldu. Bu operasyonda ise yine Narkotik Polisi'nce Beylikdüzü'nde yürütüldü. Polis, söz konusu yakalamada 500 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Bakan Soylu, hafta başındaki yeni paylaşımında ele geçirilen metamfetamin miktarını bizzat açıkladı.

Soylu'nun aynı paylaşımında; bir süredir özellikle İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile arasındaki soğuk rüzgarlara rağmen "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kahraman polislerimize tebrikler" kutlamasını yapması dikkat çekti.

Böylece İstanbul'da üç gün arayla yapılan iki ayrı operasyonda ele geçirilen metamfetamin miktarı 4 tona ulaştı!"