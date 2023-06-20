Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

CHP olarak her soruna değindiklerini savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasına kendisinin de bir süre danışmanlığını yapan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kenan Nohut'u anarak başladı.

Depremzedelerden fatura tahsil edilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "En azından yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki evlerin faturalarını biz ödeyebiliriz" dedi.

Tatvan Belediye Başkanı'nın korumaları tarafından darbedilen gazeteci Sinan Aygül'ü de hatırlatan Kılıçdaroğlu, Aygül hakkında şunları söyledi:

"Yürekli bir gazeteci. Korumalar tarafından adeta linç edildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sağolsun barolar yardımcı olmuşlar. Attığı bir tweet'i okumak boyunumun borcudur: 'Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığımı rant ihalesi iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız. Biz susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız'"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şunlar: