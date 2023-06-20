Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
CHP olarak her soruna değindiklerini savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasına kendisinin de bir süre danışmanlığını yapan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kenan Nohut'u anarak başladı.
Depremzedelerden fatura tahsil edilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "En azından yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki evlerin faturalarını biz ödeyebiliriz" dedi.
Tatvan Belediye Başkanı'nın korumaları tarafından darbedilen gazeteci Sinan Aygül'ü de hatırlatan Kılıçdaroğlu, Aygül hakkında şunları söyledi:
"Yürekli bir gazeteci. Korumalar tarafından adeta linç edildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sağolsun barolar yardımcı olmuşlar. Attığı bir tweet'i okumak boyunumun borcudur: 'Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığımı rant ihalesi iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız. Biz susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız'"
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şunlar:
- Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaşı vekil olmak isterse kuralları var. Can Atalay tutuklu. Seçimi kazandı, parlamentoya gelip yemin edemiyor. Anayasaya aykırı. Meclis Başkanı'na çağrı yaptım. Asıl sorumlu sensin Numan Kurtulmuş, Onu oradan çıkaracaksın, gelip yeminini edecek.
- Bir gazete nasıl olur da 3 milyona yakın reklam verir Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak'tan söz ediyorum. Hani etik, ahlaki değerler. Facebook hesaplarından 3 milyona yakın para harcıyor, benim seçilmemem için harcıyor. 3 milyon lira parayı nereden buldun sen? Kim verdi sana. Hazine ve Maliye Bakanı'na çağrı yapıyorum. Dürüst bir insansan parayı nereden buldu, inceleyeceksin. Dava açacağım. Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini istiyorum. Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Geçen hafta kalemini satan demiştim. Belki öyle bir ifade kullanmasam da olurdu. İradesini Saray'a ipotek eden varsa eleştirmek en doğal hakkım.
- İstanbul bizim için de dünya için de önemli bir merkez. Hala İstanbul'u nasıl alabilirim arayışı içinde.
- Asgari ücret açıklandı. 11 bin 402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanının buna hiç itiraz etmemesi. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. Olağanüstü bir artış yapmayın tamam 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü.