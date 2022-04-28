Kılıçdaroğlu gençleri ağırladığı bir video paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte elektrikleri kesik evinde gençlerin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına, “Dün akşam gençler, Selvi Hanım ile beni ziyarete geldiler. Evimiz karanlıktı ama gençlerin enerjisi Türkiye’yi aydınlatacak gibi görünüyor. Birlikte aydınlığa kavuşturacağız bu ülkeyi” notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, videoda gençlere şunları söyledi:

“Türkiye öyle bir noktaya geldi ki anayasa askıda, hukuk sistemi askıda, yargı siyasetin emrinde, adalet dediğiniz kavram neredeyse Türkiye’de yok oldu. O zaman bizim bütün bu haksızlıklara karşı direnmemiz gerekiyor. Yani kavga etmemiz gerekiyor. Beşli çeteler’, uyuşturucu baronları, bunlar toplumun kanının emen keneler gibi. Devletin en büyük işlerini adrese teslim ihale ediyorsanız, milyar dolarlar aktarıyorsanız… Milyar dolarlar bir kişiye gitmiyor aslında, onun beslediği arkada siyaset aktörleri var. Siyasetin de kendi içinde çeteleri var. Onlar da beşli çeteden para alıyorlar. Sana o ihaleyi verdim ama onun bir kısmını bana ver bakalım, beni finanse et; diyorlar. Uyuşturucu baronları ile kol kola gezip, fotoğraf çektirenler var. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde, gençleri özellikle toplumun sorunlarına sahip çıkmaları gerekiyor.

Bu yönetim şekli. Türkiye’ye felaket getiriyor. Bunu görüyorum. En çok etkilenen kesim, aslında gençler. Gençler özgürlük istiyorlar, rahat yaşamak istiyorlar, düşüncelerini özgürce ifade etmek istiyorlar. Ama böyle bir ortamda, arzu ettikleri özgürlük atmosferini bir türlü yakalayamıyorlar. Acaba yurt dışına mı gitsem, daha mı mutlu olurum arayışları başlıyor.

Yurtsever gençlerin, kendi ülkelerinde kalıp, bu mücadeleyi vererek, kendi ülkelerinde demokrasiyi getirmeleri konusunda verdikleri mücadelenin sonucunu almaları lazım. Evet iktidarı, biz değiştirdik demeleri lazım. Bunu yapabiliriz. Çünkü 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye’nin kaderini değiştirecek.

Gençler, dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakmış olacaklar. Demokratik yollarla bir dikta yönetimini sandıkta yendik diye. Hiçbir yerde rastlanmadı. Siz bunu yapacaksınız. Buna inanıyorum. O nedenle işi sağ-sol olayından tamamen ayırıp, tamamen demokrasiye, insan haklarına, düşünce özgürlüğüne kilitlenip, bunun üzerinden toplumu örgütlemeliyiz. Ve topluma, gerçekleri anlatmalıyız. Herkesin sorunlarına ilgi duyduğumuzu, sorunları çözmek için mücadele ettiğimizi, kendi sorunlarımızı çözmek için de ayrıca mücadele ettiğimizi ifade etmeliyiz. Bunlar olduğu taktirde Türkiye’nin kısa süre içinde düzeleceğine inanıyorum. Her kesimin ortak hareket etmesi lazım, bu kavga ortaklaştığımız bir kavga olmak zorundadır.”

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi aydınlığa çıkarma kavgası çok önemlidir. Birimiz karanlıktaysak, hiçbirimiz aydınlıkta değiliz” sözlerinin ardından gençleri uğurladı.