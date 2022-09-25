Kılıçdaroğlu Fethi Şahin’in ailesini ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın IŞİD’in 2016 yılında katlettiği askerlerden Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki evinde ziyaret edeceği açıklandı. ANKA'nın haberine göre daha sonra Ankara’ya dönecek olan Kılıçdaroğlu MYK toplantısına katılacak ve akşam da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

Fethi Şahin kimdir?

IŞİD, 2016 yılında, Suriye’de rehin aldığı Türk askerleri Sefter Taş (23) ve Fethi Şahin’i (26) katletmesine ilişkin bir video yayınlamıştı. Videonun yayınlanmasından yaklaşık 11 ay sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Şahin’in ailesi tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazılan mektupta, “Sefter Taş'ın şehit olduğu söylenirken abimin akıbetinin belli olmaması bizi derin bir hüzne boğuyor. Abime ne olduğunu bilmek hakkımız, bir bilgi istiyoruz" denilmişti.

IŞİD’in yayınladığı görüntülerde iki Türk askerini yakanın Türk vatandaşı IŞİD’li Talip Akkurt olduğu yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı. Türkiye’deki IŞİD yargılamalarına giren belgelerde ise iki askerin görüntüsünü çektirip, servis ettiren kişinin de IŞİD’in sözde medya bakanı Ömer Yetek olduğu anlaşılmıştı. Yetek, itirafçı olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Akkurt’un ise Suriye’de SİHA saldırısı sırasında öldüğü ileri sürüldü.