'Kılıçdaroğlu Eylül’de adaylığını açıklayabilir' iddiası

Erken seçim tartışmaları devam ederken altılı masanın cumhurbaşkanı adayınım kim olacağı sorusunun cevabı da merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu Eylül ya da Ekim ayı gibi açıklayacağı iddia edildi.

CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında konuşan Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin Ankara'da CHP kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihin konuşulduğunu söyledi. Zafer Şahin, "Şu söyleniyor kulislerde: Ağustos ayında bu işin netleşeceği ve Kemal Bey'in Eylül en geç Ekim gibi adaylığını açıklayacağı söyleniyor" dedi.