Kılıçdaroğlu eski AKP'li vekilin oğlunun düğününe katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, eski AKP Milletvekili Mehmet Soydan ve Nilgün Soydan’ın oğulları Hasan Soydan’ın bugün yapılan düğün törenine katıldı. Düğünde, AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da hazır bulundu. Kübra Yeşilli ve Hasan Soydan çiftinin nikah şahitliğini de yapan Kılıçdaroğlu, Yeşilli ve Soydan ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Evlilik cüzdanını geline veren Kılıçdaroğlu, çifte şunları söyledi:

“Böylesine güzel bir nikah töreninde bulunmaktan son derece memnunum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut etsin, Allah bahtiyar etsin. Sizin bundan sonra sorumluluğunuz daha fazla olacak. Artık ikiniz beraber, pek çok kararı birlikte alacaksınız. Güzel evlatlarınızın olması, annelerinizin ve babalarınızın torunlarını sevmesi de en büyük arzularımdan birisidir. Benim de göz nurum torunlarım var. Onlara baktığım zaman hayatı daha farklı, daha güzel görüyorum. Bizim evde hanımın sözü geçiyor, onu baştan itiraf edeyim. Dolayısıyla nikah cüzdanını evin hanımına, gerçekten evin mutluluğunu sağlayacak hanımına takdim ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah mesut etsin.” (ANKA)