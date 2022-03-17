Kılıçdaroğlu, eşiyle Bergen filmini seyretti, İstanbul Sözleşmesi yorumu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı ve Erdal Beşikçioğlu, Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran’ın rol aldığı, arabeskin unutulmaz ismi Bergen’in hayatını anlatan ‘Bergen’ isimli filmi izledi. Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın Ankara’daki bir sinema salonunda dün akşam organize ettiği film gösterimine eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber katıldı.

Kılıçdaroğlu, 2 saat 25 dakika süren filmi şöyle değerlendirdi:

“Öncelikle filmin yönetmenini, oyuncularını yürekten kutluyorum. Bir dramı kalıcı kıldılar. Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik. Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’nin de ne kadar değerli bir sözleşme olduğunu bize gösteriyor.”

Selvi Kılıçdaroğlu ise filme ilişkin, “Hem acı hem umut var. Sonunda kadının yine pes etmemesi, direnmesi bana umut veriyor” dedi.

