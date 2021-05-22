Kılıçdaroğlu erken seçim için tarih verdi

Avrupa Spor Kentleri Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonda “2021 Avrupa Spor Kenti” ödülünü kazanan Çiğli Belediyesi adına Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kazandıkları ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim etti.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, görüşmede spor konusunda partinin yapması gerekenlere dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçim gündemine ilişkin de konuştu.

Habere göre Kılıçdaroğlu, Kasım’da erken seçim gözüktüğü mesajını vererek, “Erken seçimin Kasım gibi olacağı yönünde ciddi emareler var, öyle gözüküyor” ifadesini kullandı.