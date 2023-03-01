Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın parlamento yenileme kararı aday belirleme takvimimizi etkilemez

Seçimlere üç aydan az bir süre kala gözler Altılı Masa'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adaya çevrildi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, sandık gününün tarihiyle ilgili belirsizliğe değindiği yazısında AKP ve MHP kulislerinde tarihin 14 Mayıs olarak konuşulduğunu vurguladı; ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği görüşmeyi de aktardı.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bu tarihe "yetiştiremem, yapamam" gibi gerekçelerle itiraz etme hakkının olmadığına dikkati çekerek, böyle bir talep gelmesi durumunda kabul edilemeyeceğini ifade ettiğini paylaştı.

“Kılıçdaroğlu'nun yaptığı tespiti AK Partili ve MHP'li yetkili isimler de teyit etti” diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

"Ortak görüş şu: Cumhurbaşkanı veya TBMM seçimleri yenileme kararı alırsa YSK yasadaki takvime göre hazırlıklarını tamamlamak zorunda. Depremzedeler için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak da YSK'nın ödevi."

Buna göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının yarın yapılacak toplantıda belirlenebileceğini, ancak tarihin sonraya kalabileceğini söyleyen CHP Genel Başkanı, "Nasıl ki 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte açıkladık, Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra başka bir tarihte açıklarız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 Mart'ta parlamentoyu yenileme kararı almasının Millet İttifakı'nın aday belirleme takvimini etkilemeyeceğini ifade etti.