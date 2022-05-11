Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 30 bin TL tazminat ödeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, duruşmada Aydın, davalının 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM CHP grup toplantısında yaptığı konuşmalarının ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne sürdü. Aydın, "Açıkladığımız gerekçelerle koşulları oluştuğundan manevi tazminat isteğimizin kabulünü talep ederiz" dedi. Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek maksadıyla davaya konu olan sözleri söylemediğini ifade etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.