Kılıçdaroğlu: Erdoğan aday olmamdan korkuyor, bu nedenle anket çalışması yaptırıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası Feyzi İşbaşaran görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

ABC Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Feyzi İşbaşaran şunları söyledi:

Serkut Bozkurt: Görüşme nasıl geçti?

İşbaşaran: CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemiz çok güzel geçti. Çok iyi ve dikkatle dinleyen bir lider. Kemal Bey ile görüşmemde en önemli konu tabii ki Altılı Masa'ydı. Altılı Masa'nın her türlü engele rağmen çok iyi çalıştığını örnekler vererek anlattı.

Soru: Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu gündeme geldi mi?

İşbaşaran: Evet geldi. Kemal Bey bana da kararı Altılı Masa'nın vereceğini söyledi. Bunu söyledikten sonra konu Külliye'ye geldi. Şu cümleyi kullandı: Erdoğan aday olmamdan korkuyor. Bunun için kendisine yakın ve bazen de sözde uzak görünen medya üzerinden başka isimleri öne çıkarmaya çalışıyor. Anketler yaptırıyor. O anketlerde beni aşağıda göstermeye çalışıyor. Altılı Masa olarak bütün bunları görüyoruz.

Ekonomi ve hükümet programı konusunda hazırlık

Soru: Kemal Bey, projelerle ilgili hangi konuyu öne çıkardı?

İşbaşaran: Şunu öne çıkardı. Altılı Masa'daki uyumun siyasette dengeyi değiştirdiğinin farkındayız. Bütün partilerden arkadaşlarımız başta ekonomi olmak üzere birçok konuda çalışıyor. Bu konulardan biri de hükümet programı. Bizi yolumuzdan kimse vazgeçiremez. Ne AK troller, ne anketçiler, ne de Erdoğan'a yakın medyanın propagandası Altı Masa'yı etkilemiyor.

