Kılıçdaroğlu: Erdoğan Abdülkadir Selvi’ye haksızlık etmişsin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayınında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtlamış, program sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sormuştu.

Selvi'ye "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" diye yanıt veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek "Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor" diye konuşmuştu..

Ahmet Hakan bu sözlerin ardından "Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım" demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışma konusu olan Erdoğan'ın bu sözlerini tiye aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor'' ifadelerini kullandı.