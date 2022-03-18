Kılıçdaroğlu Emniyet'teki yeni düzenlemeye tepki gösterdi, Soylu 'geliyor gelmekte olan' dedi

CHP Genel Başkanı, Emniyet'teki yeni düzenlemeye "Erdoğan’ın imzaladığı "Bölge Sistemi" tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize “Daha çok zorluğa katlanacaksın” diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan" ifadesini kullandı.